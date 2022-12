Klage wegen sexueller Belästigung gegen Sänger Rex Orange County fallen gelassen

Im Oktober stand der Brite in London vor Gericht, weil er eine Frau in sechs Fällen sexuell belästigt haben soll. Nun hat die Staatsanwaltschaft zu Gunsten des Sängers entschieden.

Das britische Gericht in London hat den 24-Jährigen für unschuldig erklärt. Dies teilt Rex Orange County am Donnerstag auf Instagram mit. Der Musiker soll im Juni eine Frau ohne ihre Einwilligung berührt haben. Im Oktober musste Rex vor Gericht antraben. Er wies von Anfang an alle Vorwürfe von sich.

Darum gehts Weil er eine Frau angeblich an Bein, Hals, Rücken und Gesäss berührt haben soll, musste Sänger Rex Orange County vor Gericht antraben.

Nun ist die Staatsanwaltschaft zum Schluss gekommen, dass es keinen Grund gibt, vor Gericht zu gehen.

Der Brite hatte die Vorwürfe von Anfang an bestritten.

Sänger Rex Orange County muss kein zweites Mal vor Gericht antraben. Dies teilt der Musiker am Donnerstag auf Instagram seinen 1,7 Millionen Followerinnen und Followern mit. «Heute wurden alle Anschuldigungen gegen mich fallen gelassen. Die Staatsanwaltschaft hat die Beweise geprüft und entschieden, dass es in diesem Fall keinen Grund gibt, vor Gericht zu gehen. Es wurden keine Schuldsprüche zu allen Anklagepunkten erlassen.»

Dem Sänger wurde im Oktober vorgeworfen, eine Frau in sechs unterschiedlichen Fällen sexuell belästigt zu haben. Wie «The Sun» damals berichtet hat, haben sich die Vorfälle vergangenen Juni in einem Taxi und im Zuhause des Sängers in London zugetragen. Dort soll er die Frau ohne deren Einverständnis sexuell berührt haben.

Der 24-Jährige stritt die Anschuldigungen von Anfang an ab und betont dies auch in seinem aktuellen Statement nochmals: «Ich wurde fälschlicherweise beschuldigt, jemanden an Bein, Hals, Rücken und Gesäss berührt zu haben. Das hat zu sechs Beschuldigungen sexueller Belästigung geführt. Ich habe noch nie jemanden belästigt und dulde auch keinerlei Gewalt oder missbräuchliches Verhalten jeglicher Art.»

Tourdaten gestrichen

«Es war eine schwierige Zeit für alle, die involviert waren», schreibt der Musiker weiter und bedankt sich bei allen Leuten, die ihm geholfen haben, das durchzustehen – insbesondere seiner Familie und seiner Liebsten.

Aufgrund der schweren Vorwürfe sagte der Sänger seine Tourdaten in Europa, Australien und Neuseeland ab. Die Konzerte in Grossbritannien und Irland spielte er jedoch noch. Damals wurde Rex gegen Kaution freigelassen. Eigentlich hätte er am 3. Januar 2023 zu seiner zweiten Gerichtsverhandlung in London erscheinen sollen. Dieser Termin ist unterdessen hinfällig.

Wirst du oder wird jemand, den du kennst, sexuell belästigt? Hier findest du Hilfe: Belästigt.ch, Onl ineberatung bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz Verzeichnis von Anlaufstellen Online Opferberatung Beratungsstellen der O pferhilfe Schweiz