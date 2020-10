Mit den Ostschweizern gastiert nicht irgendwer in der swissporarena, sondern der aktuelle Tabellenführer der Super League. Dabei hat die Mannschaft von Peter Zeidler erstaunlicherweise dreimal einen 1:0-Sieg eingefahren und somit mit nur drei Treffern zwei Tore weniger erzielt als der FC Luzern - aber eben mit dem Punktemaximum satte acht (!) Punkte mehr geholt. "Fussball kann manchmal ganz einfach sein", sagt man so schön. Ob es für die langsam aber sicher angezählten Luzerner ausgerechnet heute den ersten Sieg gibt? An das letzte Duell vom 16. Juli haben die Zentralschweizer jedenfalls keine so guten Erinnerungen: gleich mit 1:4 unterlag man den Grünweissen. Werden wir Zeugen einer Revanche?