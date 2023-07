Vielleicht kennst du die Situation: Jemand rempelt dich auf der Strasse an, doch anstatt dich darüber aufzuregen, lächelst du – weil die Person recht attraktiv ist. Beim Phänomen Pretty Privilege, auf Deutsch Schönheitsprivileg, werden Menschen, die dem normativen Schönheitsideal entsprechen, im Alltag bevorzugt. Sei es ein gratis Drink an der Bar, eine Einladung zum Vorstellungsgespräch, obwohl die CVs der Konkurrenz besser passen würden oder ganz simpel der Vortritt an der Kasse im Supermarkt. Wie Pretty Privilege entsteht, hat uns einer Forscher im Interview erklärt.