Xherdan Shaqiri: «Klar will ich irgendwann wieder in der Schweiz spielen»

Shaqiri in Lugano : «Klar will ich irgendwann wieder in der Schweiz spielen»

Xherdan Shaqiri trainiert derzeit im Tessin – und ihm gefällt es. blue

Darum gehts Seit Montag trainiert Xherdan Shaqiri mit dem FC Lugano.

Im Tessin soll sich der Nati-Star fit für die WM machen.

Shaqiri gefällts, auch wenn er eigentlich keine Wahl hatte.

Herbstliche Sommerstube statt vorwinterliche «Windy City»: Zumindest, was das Wetter anbelangt, findet Xherdan Shaqiri in Lugano ideale Bedingungen vor. Auf jeden Fall bessere als in Chicago, wo die Saison vorbei ist und der Trainingsbetrieb eingestellt wurde. Seit Anfang Woche ist klar: Der Nati-Star wird sich bei den Tessinern für die WM in Katar vorbereiten.

Gut gelaunt scheint er deswegen allemal, als er am Mittwochmorgen eine intensive Einheit mit dem Team von Trainer Mattia Croci-Torti absolviert. Die ideale Lösung? «Hier finde ich perfekte Umstände vor», schwärmt er nach dem Training. Die Mannschaft sei jung, professionell und topmotiviert. Der 31-Jährige ist sich damit sicher: «Ich werde topfit und ausgeruht an die WM fahren.»

Die Krux mit der Versicherung

Er sei dankbar, dem FC Lugano aber auch seinem eigentlichen Club Chicago Fire, dass das nun alles so geklappt hat. Denn ganz reibungslos war das Unterkommen als Trainingsgast offenbar nicht: «Es gab einige Hindernisse, die wir überwinden mussten», so der 108-fache Nationalspieler. Unter anderem natürlich die Krux mit der Versicherung: Wer haftet für das rund acht Millionen Franken Jahressalär bei einer Verletzung?

Im Eigentümer-Konstrukt, dem sowohl Lugano als auch Chicago angehören, wurde schliesslich etwas gedeichselt. Heisst aber: «Leider konnte ich nicht aussuchen, wo ich mich vorbereite», wie Shaqiri nach der PK auf die Frage antwortet, ob er nicht doch lieber in der Deutschschweiz untergekommen wäre. Immerhin: Das Tessin gefalle ihm schon immer und die Leute seien nett.

Es ist lange her, dass Shaqiri bei einem Schweizer Team trainierte. Zuletzt war das 2012 der Fall, bevor der Nati-Star von Basel zum FC Bayern wechselte.

Sonne in Mexiko, putzen in Manchester

Hier, im Süden der Schweiz, fände er die nötige Ruhe, während er sich fit für die WM mache. Die mehr oder weniger von Nationaltrainer Murat Yakin (48) verordneten Zwangsferien habe er aber bereits hinter sich gebracht. «Ich war in Mexiko, um etwas Sonne zu tanken», so Shaqiri. Auch in seinem Haus bei Manchester sei er gewesen. Doch anstatt Fussballspiele zu schauen, habe er putzen müssen, schmunzelt der ehemalige Liverpool-Star.

Vielleicht auch deshalb steht abseits des Platzes momentan vor allem Ruhe und Erholung an. Auch wenn Shaqiri mit Nati-Gspänli Renato Steffen (30), der auf diese Saison hin zu Lugano wechselte, einen guten Kollegen im Tessin vorfindet. Die beiden haben im Training sichtlich Spass, spornen sich gegenseitig an. Shaqiri: «Reni ist eine super Persönlichkeit, Lugano hat einen solchen Typen gebraucht.»

«Irgendwann zurück in der Schweiz»

Eine Nati-WG gibt es am Luganersee dennoch nicht. Shaqiri ist in einem Hotel untergebracht. «Ein guter Ort mit wenigen Leuten und viel Ruhe», geniesst er es. Anders als im Training, wo es toll sei, mit einem jungen Team aus der Schweiz in Kontakt zu kommen. Shaqiri: «Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich irgendwann zurück in der Schweiz spielen möchte.» Bei Lugano? «Der Verein wird zur guten Adresse für junge Spieler und Topspieler.»

Diese Worte freuen natürlich auch Trainer Croci-Torti. Der 40-Jährige schwärmt vom «enthusiastischen» und «sehr positiven» Shaqiri, spricht von einer «Win-Win-Situation», weil seine jungen Spieler viel vom Star lernen könnten. Und Nati-Direktor Perluigi Tami (61) ist derweil überzeugt, dass sich «Shaq» mit einer guten Infrastruktur den nötigen physischen Feinschliff holen könne.

«Ziele haben keine Grenzen»

Mit einem fitten Shaqiri nach Katar wäre jedenfalls wichtig. Was liegt drin? Für Shaqiri ist klar: «Ziele haben keine Grenzen.» Die Schweiz habe eine richtig gute Mannschaft mit einem tollen Mix. Doch man müsse sich bewusst sein, dass die Gruppengegner Brasilien und Serbien noch stärker seien als vor vier Jahren.

«Wir haben unsere Qualitäten, müssen aber über unsere Grenzen gehen», ordnet Shaqiri ein. Man habe ja gezeigt, dass man ganz grosse Gegner schlagen kann. Heisst konkret: «Erst einmal die schwierige Gruppe überstehen, dann könnten wir ein Überraschungsteam sein.»