Solothurn und Bern: Das sind die Resultate der Abstimmungen

Am Sonntag fanden im Kanton und der Stadt Solothurn und im Kanton und der Stadt Bern Abstimmungen statt.

Viermal Ja im Kanton Bern

Dreimal Ja für die Stadt Bern

In der Stadt Bern stehen drei Vorlagen für den Abstimmungssonntag auf dem Programm: erstens die Verpflichtungskredite für Infrastruktur und Entwicklung im Viererfeld / Mittelfeld, zweitens der Baukredit für die Sanierung des Freibads Wyler, drittens der Ausführungskredit für die Gesamtsanierung der Nydeggbrücke.

Das Resultat der umstrittenen Viererfeld-Überbauung ist da. 64,1 Prozent der Berner Stimmberechtigten sagt Ja zum Bau eines neuen Quartiers auf dem Viererfeld. So haben die Stadtbernerinnen und -berner sich für den Verpflichtungskredit in der Höhe von 124,6 Millionen Franken ausgesprochen.

92,3 Prozent der Stadtbernerinnen und -berner, die an die Urne gingen, stimmten einer Sanierung des Freibads Wyler zu.

Glasklare Resultate im Kanton Solothurn

Von den 43’374 Solothurnerinnen und Solothurnern, die an die Urne gingen, stimmten 58 Prozent für die Erleichterung der Gemeindefusionen, «was die Regierung erfreut zur Kenntnis nimmt», schreibt der Kanton auf Twitter.

Weiter stimmten die Bewohnerinnen und Bewohner des Kantons Solothurn über die Abgeltung der Ertragsausfälle und Mehrkosten an die Solothurner Spitäler und Kliniken während der Covid-19-Pandemie im Jahr 2021 ab. Auch diese Vorlage wurde deutlich angenommen. Rund 58 Prozent stimmten für die Abgeltung.

Stadt Solothurn feiert Annahme ihrer Vorlage

Bereits ausgezählt: Die Stadt Solothurn stimmte über den Brutto-Ergänzungskredit von 6,6 Millionen Franken für eine Personenunterführung am Westbahnhof ab. Nur 28,4 Prozent der Stimmberechtigten gingen an die Urne. 73,7 Prozent der Abstimmenden sprachen sich für die Vorlage aus.

So wird die Vorlage deutlich angenommen. «Dank dem klaren Abstimmungsresultat ist der Kostenbeitrag der Stadt an das Bahninfrastrukturprojekt SBB zur besseren Zugänglichkeit und Unterquerung des Westbahnhofs für Bahnkunden und Passanten sichergestellt», schreibt Stefanie Ingold, Stadtpräsidentin, in einer Medienmitteilung. Für den Fahrplan 2027/2028 soll das Projekt fertiggestellt sein.