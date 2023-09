Aurora Ramazzotti möchte ein zweites Baby

«Ja, natürlich wird Cesare ein Geschwisterchen bekommen», sagte die frischgebackene Mutter in dem Interview. Ganz so eilig habe sie es mit Baby Nummer zwei jedoch nicht: «Ich möchte nicht, dass der Altersabstand zu gross wird, aber ich möchte auch mein Leben erst mal wieder ein wenig geniessen. Eine Schwangerschaft ist schon anstrengend.»

Aurora möchte erst nach dem zweiten Kind heiraten

Derzeit stehen die frisch gebackenen Eltern auch noch ganz unter dem Eindruck ihres ersten Sohnes Cesare, der am 30. März geboren wurde . Die 26-Jährige berichtete: «Die Nächte sind hart, denn er wacht immer noch auf.» Doch die Tochter von Eros Ramazzotti hat einen Trick gefunden: «Aber dann habe ich angefangen, für ihn zu singen. Er reagiert sehr gut auf Musik und Tanzen. Immer, wenn er weint, singe ich ihm ein Lied von seinem Opa vor. Dann beruhigt er sich sofort.» Das «magische Lied» sei «Per Me Per Sempre».

Aurora schmerzen die Vergleiche mit ihrer Mutter

Ein Thema, das sie hingegen weniger beschäftige, sei ihr Gewicht nach der Geburt. «Ich habe durch meine Schwangerschaft fast 20 Kilo zugenommen. Es war das erste Mal in meinem Leben, dass es mir wirklich egal war, zuzunehmen. Ich hatte einfach das Gefühl, dass eine Schwangerschaft ein so grosser Segen ist! Der Rest war mir völlig egal.» Inzwischen macht sie aber wieder einiges für ihre Fitness. «Ich laufe, gehe ins Fitnessstudio und ich schwimme.»

Früher sei ihr das Aussehen sehr wichtig gewesen. «Der Grund dafür war die Gesellschaft und auch die Tatsache, dass ich schon in jungen Jahren wegen meiner Mutter und meinem Vater den Medien ausgesetzt war.» Vor allem der ständige Vergleich mit ihrer Mutter sei «immer noch schmerzhaft». Aber sie habe hart an sich gearbeitet und versuche, das nicht so nah an sich herankommen zu lassen. «Heute ist mir das äussere Erscheinungsbild nicht mehr so wichtig und ich habe mich als Person und als Frau in meinem Leben gefestigt. Wenn ich mich im Spiegel betrachte, möchte ich mich einfach nur gut und gesund fühlen.»