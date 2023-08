Deshalb zeigt Aurora Ramazzotti Baby Cesare nicht mit Gesicht

Ob romantische Ferienschnappschüsse, witzige Fails oder intime Familienmomente: Aurora Ramazzotti gewährt ihren 2,6 Millionen Fans auf Instagram regelmässig Einblicke in ihr Leben. So verkündete sie auf der Plattform auch die Geburt ihres Sohnes Cesare und präsentierte sich immer wieder mit dem Kleinen – allerdings stets, ohne sein Gesicht zu zeigen. Nun hat sie ein Statement veröffentlicht, in dem sie erklärt, weshalb sie sich dagegen entschieden hat.

An ihre Fans gerichtet, schreibt sie: «Ihr wisst nicht, wie gern ich all die Momente, die ich mit meinem Sohn erlebe, mit euch teilen würde. Ich will euch unbedingt zeigen, wie süss, grossartig und sympathisch er ist und wie viel Freude er in alle unsere Leben gebracht hat.» Doch der Moment, in dem sie ihn erstmals in die Arme geschlossen habe, habe sie davon abgehalten. «Ich habe verstanden, dass er für mich zu perfekt ist, um ihm all dem, das sich auf Social Media herumtreibt, ungeschützt zu zeigen.» Weiter führt die 26-Jährige aus: «Ich sehe jeden Tag so viele Dinge, die mich erschrecken, dass ich mit ihm kein Risiko eingehen möchte.» Für die Influencerin sei klar, dass ihr Sohn eines Tages selbst darüber entscheiden solle, ob er sich öffentlich zeigen wolle. «Das ist das Mindeste, was ich als Mutter tun kann», meint sie abschliessend.