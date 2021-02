Im Schulhaus Steinacker in Winterthur gab es letzte Woche mehrere Corona-Fälle, auch in mutierter Form.

In Embrach mussten wegen der Corona-Mutation zwei Klassen des Schulhauses Dorf zu Hause bleiben. Das kantonale Contact-Tracing hatte für eine zweite und eine fünfte Klasse vom 19. bis zum 25. Januar Quarantäne angeordnet. Wie der «Zürcher Unterländer» berichtet, hatte sich der Vater zweier Schulkinder mit der neuen Virusmutation angesteckt. Noch immer in Quarantäne befindet sich eine sechste Klasse des Primarschulhauses Feld in Kloten. Der Grund: Vier Schulkinder und eine Lehrperson haben sich angesteckt. Die Quarantäne wurde am 25. Januar verhängt und dauert noch bis und mit 3. Februar.