Fanclub gegründet«Klassischer Weg in Appenzell ist von Muttermilch zum Appenzeller Bier»

Liebhaber des Appenzeller Biers haben sich zusammengetan und den Appenzeller-Bier-Fanclub ABFC 2019 gegründet. Um die Begeisterung in Worte zu fassen, wurde auch ein Lied geschrieben. «Es Appezöller Bier, es Appezöller Bier! Jo, mer sönd Fan vom Appezöller Bier s ganz Lebe. Drom in Fanclub schnöll, för s Bier vo Appezöll, för Chli ond Gross, för Alt ond Jung, bis en Fan ond bliib in Schwung», so der Refrain. Zur Gründung heisst es beim Fanclub: «Es ist eine Bieridee, die schon lange gegärt hat.» Die Idee sei an einem Anlass eines anderen Bierfanclubs entstanden. Die Gründungsmitglieder des Fanclubs sind schon lange der Meinung gewesen, auch das Appenzeller Bier verdiene einen offiziellen Fanclub.