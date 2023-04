Vergütung abgelehnt: Muss Noch-CS-CEO Körner jetzt gratis bügeln?

An der CS-GV kochten die Emotionen hoch.

An der wohl letzten Generalversammlung (GV) der Credit Suisse (CS) vor der Fusion mit der UBS gab es wütende Kommentare, Buhrufe und Pfiffe von Aktionärinnen und Aktionären . Am Ende konnten sie aber meist nur ihren Unmut kundtun.

Die nicht am Dienstag im Hallenstadion in Oelikon anwesenden Grossaktionäre waren auf Linie des Verwaltungsrats (VR), wie Roger Said, Geschäftsführer der Aktionärsvereinigung Actares, schon im Vorfeld der GV vermutete.