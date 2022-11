Kampf um Rettungsflüge: Rega darf im Wallis nicht fliegen – «Einheimische» behalten die Lufthoheit

«Die Air Zermatt und Air-Glaciers erhalten den Zuschlag», so Anthamatten. Das Mandat trete per 1. Mai 2023 in Kraft. Der Verwaltungsrat sei einstimmig der Meinung, dass man mit den beiden lokalen Rettungsunternehmen das Wallis ausreichend abdecken könne. Von der Rega hätte lediglich ein Helikopter eingesetzt werden können, der in der Kantonshauptstadt Sitten stationiert gewesen wäre. «Wäre die Rega berücksichtigt worden, hätte man für das Unterwallis dennoch die Air-Glaciers beauftragen müssen. Mit einer Maschine wäre es nicht möglich gewesen, das Unterwallis abzudecken», sagt Anthamatten. Nun stehen im Wallis insgesamt zehn Helikopter für Einsätze zur Verfügung.