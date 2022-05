Basel: «Klatschen reicht nicht» – Pflegekräfte protestieren am Tag der Pflege

Diese Forderungen sind der Basler Regierung gemeinsam symbolisch am Marktplatz übergeben worden. Die Kundgebung hat als Teil des «Walk of Care» stattgefunden.

Der Druck auf die Pflegenden steigt stetig, zu knapp bemessene Stellenschlüssel und schlechte Arbeitsbedingungen sind nach wie vor Alltag. So haben Pflegende, Gewerkschaften und Bündnisse die regionale Umsetzung der Pflegeinitiative von der Basler Regierung gefordert.

Gemeinsam mit den Basler Gewerkschaften und Berufsverbänden hat das Pflegepersonal am Donnerstag beim «Walk of care» protestiert.

Im November 2021 hat die Schweiz die Pflegeinitiative angenommen. Es schien, als wäre ein wichtiger Schritt in Richtung bessere Arbeitsbedingungen für Pflegekräfte errungen worden. Die Pflegekräfte aus der Region Basel gemeinsam mit dem Bündnis «Pflegedurchbruch», SBK, der Unia, dem VPOD und der Syna werfen der Regierung jedoch die Salamitaktik vor.

In einer Medienmitteilung heisst es, dass die Politik zögert und nur Teile der Initiative umsetzt. Dadurch verschärfe sich der Teufelskreis des Pflegemangels. Diese Entscheidung aus Bern werde als inakzeptabel betitelt. Am «Walk of Care» sind rund 200 Personen beteiligt gewesen.