Deutschland: «Siedler von Catan»-Erfinder Klaus Teuber ist tot

Was mit einer Basis-Version des Spiels begann, entwickelte sich im Laufe der Jahre zu einem wahren Catan-Imperium.

Klaus Teuber arbeitete bis zu seinem Tod an der an das Spiel angelehnten Roman-Trilogie.

Das Brettspiel «Die Siedler von Catan» kennt fast jeder – sein Erfinder Klaus Teuber starb am vergangenen Samstag.

Der deutsche Spiele-Erfinder Klaus Teuber ist tot. Wie der Kosmos-Verlag in Stuttgart am Dienstag mitteilte, starb der Spiele-Autor bereits am Samstag im Alter von 70 Jahren nach schwerer Krankheit . Teuber war vor allem für das von ihm entwickelte Brettspiel «Die Siedler von Catan» bekannt geworden.



Teuber galt als bedeutender Spiele-Autor. «Mit seinen vielen preisgekrönten Spielen hat er Millionen von Menschen auf der ganzen Welt begeistert», teilte der Verlag mit.