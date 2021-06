Nach der Teilöffnung - Klausenpass ab Mittwoch ganz offen

So hat es vor zwei Wochen auf dem Gotthardpass ausgesehen.

Nach der Teilöffnung von letzter Woche kann der Klausenpass, 1948 Meter, am Mittwoch um 16 Uhr für den Verkehr freigegeben werden, teilt der Kanton Uri am Dienstag mit. Ebenfalls am Mittwoch um 16 Uhr wird der Sustenpass bis zum Sustenbrüggli geöffnet.