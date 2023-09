Fake Belly Button: Darum kleben sich junge Frauen einen zweiten Bauchnabel an

Auf Tiktok geht eine neue Kuriosität viral: Um schlanker zu wirken , kleben sich junge Frauen ein Fake-Tattoo, das aussieht wie ein Bauchnabel, auf den Oberbauch. Über dem echten Nabel platziert, der wiederum von einer taillierten Hose oder einem Rock bedeckt ist, erzeugt der Aufkleber eine optische Täuschung. So entsteht der Eindruck längerer Beine und eines kürzeren Oberkörpers – die Silhouette ähnelt der einer Anime-Figur.

Was hältst du von solchen Trends?

«Das Ergebnis ist ganz natürlich und ich finde es schöner als meinen eigenen Nabel», versichert eine Internetnutzerin in dem chinesischen sozialen Netzwerk Xiaohongshu. Sie erklärt, dass sie den Fake-Bauchnabel sogar bevorzuge: «Diese Tattoos sehen natürlich aus und sind wasserfest – für mich die beste Erfindung des Jahres.»

Gemischte Reaktionen

Der Trend stösst allerdings nicht nur auf positives Feedback, sondern wird auch stark kritisiert. «Unter all den Gründen, einen falschen Nabel zu verwenden, hat mich einer am meisten überrascht: dass manche Menschen echt meinen, ihr Nabel sei nicht schön», kommentiert ein chinesischer Blogger. «Man sollte lieber aufhören, neue Komplexe zu fördern», so ein anderer User. Jemand schreibt: «Können wir stattdessen nicht einfach anfangen, kurze Beine toll zu finden?»