Klimaprotest: Kleber-Wurf kommt Lea (24) teuer zu stehen

Der Vorfall ereignete sich Mitte April in der Grazer Innenstadt.

Bezahlen muss sie nun 500 Euro für den «nicht so durchdachten Move», wie die Österreicherin sagt.

Nun muss eine Aktivistin dafür tief in die Tasche greifen, obwohl sie sich gar nicht an die Strasse klebte.

So geschehen auch Mitte April im österreichischen Graz.

Mitte April sorgten Aktivisten der «Letzten Generation» in der österreichischen Steiermark für eine ganze Protest-Woche – von Montag bis Freitag legten die Klima-Kleber die Grazer Innenstadt lahm. Für einige, die am Protest teilnahmen, hagelte es saftige Bussen. So auch für Lea (24) – sie warf mit Klebstoff und muss jetzt dafür zahlen.