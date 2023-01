Schweiz: Kleid und High Heels – Zalando und Co. werben mit Frauenkleidern für Männer

Modehändler zeigen in ihren Kampagnen Männer in klassisch femininen Kleidern. Experten sprechen von einem Trend.

Darum gehts

Männer mit Crop-Top, Kleid oder High Heels: Zalando wirbt in Kampagnen mit Männern in traditionell femininen Kleidungsstücken. Laut Sprecherin Katharina Hein will man damit inklusiv und divers sein. «Als Unternehmen wollen wir in allem, was wir tun, die Vielfalt unserer Kundinnen und Kunden, Mitarbeitenden und Partner berücksichtigen. Das gilt auch für unsere Bildsprache», sagt Hein. So zeige man bei Fotoshootings oft dieselben Produkte an Models, die sich als Männer, nicht-binär und Frauen identifizieren.

«Die Nachfrage nach geschlechtsneutraler Kleidung steigt allgemein», sagt Hein. «Um dieser Nachfrage nachzukommen und unsere Kundinnen und Kunden über unser wachsendes inklusiveres Modesortiment zu inspirieren, werden wir in den kommenden Monaten weitere Kollektionen in diesem Bereich auf den Markt bringen und auch zukünftig geschlechtsneutrale Inhalte auf der Webseite und in unserer Werbung zeigen.»

Auch Claire Freudenberger, Sprecherin der Manor AG, spricht von einem Trend: «Gerade die jüngere Generation interessiert sich für Fluid Fashion, also Kleidung, welche von allen Geschlechtern getragen werden kann. Ursprünglich traditionell als weiblich betrachtete Schnitte bei Hosen, Röcken, Shirts, Hemden und Pullovern werden schon heute von Männern gerne getragen.» Im Hinblick auf diese Nachfrage und im Zeichen der Vielfalt und Inklusion habe sich Manor dazu entschieden, eine neue Unisex-Kollektion zu entwickeln.

Ein grosser finanzieller Gewinn für die Detailhändler

Carole Ramuz, CEO der Agentur Brandsoul für Marken-Kommunikation, fährt selbst solche Werbekampagnen. «Die Grenzen zwischen Geschlechtern verschwinden zunehmend. Das sieht man auch in der Mode. Indem Modehäuser Männer in Frauenkleidern abbilden, reagieren sie nur auf die gesellschaftliche Entwicklung zu mehr Genderneutralität», sagt Ramuz. Solche Kampagnen seien zeitgemäss und modern. Besonders Kleidermarken pushen diesen Trend, darunter Marken wie Olderbrother, O’Blanc oder Adidas.

Carmen Riediker, Fachleiterin für Mode an der Swiss Beauty Academy GmbH, sieht den Schritt zur Frauenmode für Männer als potenziell grossen finanziellen Gewinn für die Detailhändler. Gerade junge Menschen liessen sich von Popstars inspirieren und seien offen für modische Experimente. «Fluid Fashion ist im Trend. Die Händler können damit auf jeden Fall ihren Umsatz steigern», sagt Riediker.

Durch die LGBTQ-Bewegung werde zudem in der Gesellschaft der Wunsch breiter, man selbst sein zu wollen, was sich wiederum in der Mode widerspiegle. Sie selber habe Schüler, die sich an der kleinen Auswahl an Crop Tops für Männer stören, so Riediker.

Erfahrung mit solchen Werbekampagnen

«Die Werbung will Männer dazu motivieren, vermehrt traditionell feminine Kleidungsstücke zu kaufen, um einen Trend zu etablieren», sagt Marketing-Experte Felix Murbach. Ob dies gelingen wird, sei unklar: «Die Kampagne ist gewagt. Die Öffentlichkeit ist es sich nicht gewohnt, Männer in traditionell weiblichen Kleidern zu sehen.»



Das Potenzial sei aber da. «Sollte der Trend die breite Masse erreichen, könnte es weitere Branchen beeinflussen», sagt Murbach. So könnten beispielsweise bauchfreie Shirts dazu führen, dass sich mehr Männer einen «zeigbaren» Bauch wünschen, was sich entsprechend auf die Fitnessbranche auswirken könnte.

Ob sich der Trend langfristig durchsetzen wird, bezweifelt hingegen Luisa Rossi, Stylistin und Lifestyle-Expertin: «Schon in der Vergangenheit hat man vergebens versucht, die breite Masse der Männer für traditionelle Frauenkleidung zu begeistern.» So sei beispielsweise in den 1990ern der Rock für den Mann gescheitert. Trotzdem sei es eine «nette Geste für Menschen, die sich gerne femininer kleiden möchten und vom Mainstream abweichen wollen», so Rossi.