Spielen mit Aktien : Kleinanleger treiben Gamestop-Aktie in Rekordhöhe

Ein neues Phänomen sorgt für Turbulenzen auf dem US-Aktienmarkt. Dabei spielen Preisabsprachen in Onlineforen eine Rolle.

Ausnahmezustand am US-Finanzmarkt: Niedrige Handelsgebühren, Absprachen in Online-Foren und Youtube-Tutorials haben in der Pandemie einen Börsenboom ausgelöst, bei dem eine neue Generation von Kleinanlegern Aktien angeschlagener Firmen in ungeahnte Höhen katapultiert. Am Mittwoch ging es für die seit Tagen schon heftigen Kurskapriolen ausgesetzten Papiere des Computerspiel-Händlers Gamestop um weitere rund 150 Prozent nach oben. Die kürzlich noch als Pleitekandidatin gehandelte weltgrösste Kinokette AMC stand zeitweise sogar mit 310 Prozent im Plus.