Ein Todesopfer, 28 Verletze - Kleinbus stürzt auf Capri Böschung hinunter und landet am Strand

Der Bus durchbrach eine Sicherheitsabsperrung an der Strasse und stürzte in Strandnähe von einem Abhang knapp sechs Meter in die Tiefe .

Schwerer Busunfall am 22. Juli 2021 auf der Ferieninsel Capri: Ein Minibus stürzte eine Böschung hinunter und landete in einer Badeanstalt.

Ein Kleinbus ist am Donnerstagmorgen auf der italienischen Ferieninsel Capri eine Böschung hinuntergestürzt. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Hafens Marina Grande, ein em beliebte n Badeort. Dabei kam eine Person ums Leben. Laut « Corriere della Sera » handelt es sich bei dem Toten um den Fahrer. Weitere 28 Menschen wurden beim Unglück verletzt – darunter vier schwer. Auch ein Kind erlitt mehrere Brüche und musste mit einem Rettungshelikopter ins Spital Santobono von Neapel geflogen werden.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Busfahrer aufgrund eines gesundheitliches Problem die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Laut italienischen Medien waren etwa 20 Passagiere an Bord, als der Bus eine Sicherheitsabsperrung an der Strasse durchbrach und in Strandnähe von einem Abhang knapp sechs Meter in die Tiefe stürzte und mitten in der Badeanstalt «D a Gemma» landete.