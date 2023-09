Kleine Brüste: Frauen diskutieren auf Social Media über ihre Oberweite

Auf Social Media kursieren Videos von Userinnen, die unter #flatchest von ihren Erlebnissen als Frau mit wenig Oberweite erzählen. Während einige unter ihrer flachen Brust leiden, sind andere stolz darauf. So schüttelt eine Userin in ihrem Video auf die Frage «Hasst du deinen flachen Busen nicht?» den Kopf.

In den Kommentaren schildern andere Frauen ihre Erfahrungen. «Du hast mich mit deinem Video ermutigt, mit meiner kleinen Oberweite glücklich zu sein», schreibt eine Nutzerin. Eine andere meint jedoch: «Es war mir zu viel. Ich habe mich operieren lassen, weil ich die Nase voll von den Reaktionen anderer hatte.»

Die fiesen Sprüche belasteten die Bernerin sehr: «Ich bekam das Gefühl, dass ich so nicht weiblich genug bin.» Mit 19 Jahren liess sie sich die Brüste vergrössern. «Die Operation war schlussendlich mein eigener Wunsch, die Sprüche haben mich aber sicherlich dabei beeinflusst.»

«Ich akzeptiere mich selbst jetzt so, wie ich bin»

Bei Yvonne (44) seien Sprüche und Witze wegen ihrer kleinen Brüste ebenfalls allgegenwärtig gewesen, als sie noch jünger war. So habe ein wildfremder Mann einmal gefragt: «Wenn ein Mann ohne Füsse keine Schuhe kauft, warum kaufst du dir denn einen BH?» Für Yvonnes Selbstwertgefühl sei das sehr schlecht gewesen: «Wegen der gemeinen Sprüche trug ich zehn Jahre lang einen Push-up-BH.»

Selbst ehemalige Partner hätten sie zu einer Brustvergrösserung ermuntert. «Sowas tut dann doppelt weh», sagt Yvonne. Mittlerweile sei ihre Oberweite aber kein grosses Thema mehr: «Ich akzeptiere mich selbst jetzt endlich so, wie ich bin.»

«Jeder Körper ist individuell und das ist gut so»

Nicole (32) hat ein positives Verhältnis zu ihrer kleinen Oberweite: «Früher musste ich mir ab und an einen dummen Kommentar anhören, aber insbesondere mit dem Alter habe ich meinen Körper lieben gelernt.» Die Zugerin sieht die Vorteile, die eine flachere Brust mitbringt, primär beim Sport: «Ich habe keine Rückenschmerzen und kann ungehindert joggen gehen.» Für sie sei es einfach normal, nicht viel Oberweite zu haben: «Jeder Körper ist individuell und das ist auch gut so, sonst wäre es ja langweilig.»

Obwohl sich Maja sehr wohl in ihrer Haut fühle, werde auch sie manchmal auf ihre Oberweite angesprochen: «Einmal fragte mich ein Arbeitskollege in einer Bar, ob ich mir nie Gedanken über eine Brustvergrösserung gemacht habe. Meine Antwort war ein ganz klares ‹Nein› und das Thema war so vom Tisch.»