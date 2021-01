Urner Betrieben, die Speisen und Getränke als Takeaway in Skigebieten anbieten, werden ab dem 31. Dezember 2020 ab 7 Uhr erste Erleichterungen gewährt: Sie dürfen in Aussenbereichen wieder Sitzplätze anbieten. Das schreibt der Urner Regierungsrat am Mittwochabend.

Pro Tisch dürfen dabei maximal vier Personen sitzen und zwischen den Gästegruppen wird ein Abstand von 1,5 Metern vorgeschrieben. Der Aufenthalt in Innenräumen bleibt mit Ausnahme der Toilettenbenutzung sowie zum unmittelbaren Ein- und Aussteigen aus den Transportanlagen nach wie vor verboten. Die Schutzkonzepte der Gastronomiebranche sind auf jeden Fall einzuhalten. Das Alkoholverbot auf Skipisten wird am Sonntag, 3. Januar 2021, 24.00 Uhr wieder aufgehoben. Der Regierungsrat will zudem am 5. Januar 2020 prüfen, ob Gastwirtschaftsbetriebe demnächst wieder öffnen dürfen.