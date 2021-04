1. Mai-Proteste - «Kleine Gruppen könnten Konflikte provozieren»

Regelmässig haben in der Schweiz Demonstrationen in den letzten Wochen stattgefunden. Hier: Corona-Demo in Altdorf.

In den vergangenen Wochen sind in der Schweiz mehrfach illegale Demonstrationen durchgeführt worden.

Mehrere illegale Demonstrationen haben in den letzten Wochen stattgefunden – oft ohne Konsequenzen für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Am Samstag sind in mehreren Schweizer Städten Corona- und 1. Mai-Kundgebungen gleichzeitig geplant. Was ist vom Demo-Wochenende zu erwarten? Politologin und Protestexpertin Michelle Beyeler von der Universität Zürich schätzt die Lage ein.