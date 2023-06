Handarbeit: Freiburgerin häkelt Kinderzeichnungen nach

Sie lasse sich von den Kindern die Zeichnung erklären und will genau wissen, was das Kind für eine Intention mitbringt.

Hier ist eins der Werke von Stucki zu sehen: Sie achtet darauf, möglichst nah an der Vorlage zu bleiben.

Eine 54-Jährige häkelt in ihrer Freizeit Kinderzeichnungen detailgetreu nach.

Seit sie sich erinnern kann, häkelt Katharina Stucki in ihrer Freizeit allerlei bunte Figuren und Tierchen. Ihre neuesten bunten Püppchen stechen aus der Menge heraus, denn sie sind teils leicht unförmig oder unsymmetrisch. Das ist jedoch kein Zeichen von Stuckis Versagen, im Gegenteil.

Vor einigen Jahren kam die 54-Jährige aus Flamatt FR bei der Geburt ihrer Nichte auf die Idee, ihren sechsjährigen Neffen um eine Zeichnung zu bitten. «Ich habe ihn gefragt, ob er mir nicht ein Schutztier für seine Schwester zeichnen mag», sagt Stucki. Diesen bunten Schmetterling häkelte sie dann so detailgetreu wie nur möglich nach und schenkte ihn ihrer neugeborenen Nichte.

Es solle ein Drache sein

Bevor sie den Prozess beginne, lasse sie sich immer von den Kindern die Zeichnung erklären. «Ich will die Intentionen der Kinder dahinter verstehen», so Stucki. Ein achtjähriger Bub habe sie einmal um ein Schutztierchen zum Schlafen gebeten. «Er hatte im Dunkeln Angst und konnte dann nicht so gut schlafen. Ich habe dann versucht, gute Intentionen mit hinein zu arbeiten», sagt sie. Bevor sie die Kinderzeichnungen nacharbeitete, häkelte sie bereits jahrelang «normale» Tiere auf Anfrage.