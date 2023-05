Wegen Wohnungsnot in der Schweiz: Vermieter setzen vermehrt auf kinderlose Paare

1 / 5 Immer mehr Wohnungs- und Hausbesitzer in der Schweiz bevorzugen kinderlose Paare. 20min/Marco Zangger «Kleine Kinder verursachen nun viel Lärm», sagt Immobilienbesitzer J. Er selbst hat kürzlich ein Inserat für eine Wohnung online geschaltet. Darin steht, dass kinderlose Paare oder Familien mit Kindern ab zwölf Jahren bevorzugt werden. (Symbolbild) Getty Images Auf sein Inserat habe er bereits negative Rückmeldungen erhalten: «Eine Frau hat sich telefonisch beschwert, dass das doch nicht geht und ich Familien mit jüngeren Kindern diskriminieren würde», so J. (Symbolbild) 20min/Celia Nogler

Darum gehts Kinderlose Paare gehören mittlerweile zur bevorzugten Mieterschaft.

Gegenüber 20 Minuten erzählen Wohnungseigentümer über ihre Beweggründe.

Vermieterinnen und Vermieter in der Schweiz setzen vermehrt Kriterien bei der Vergabe von Wohnungen. So auch Immobilienbesitzer J.* Kürzlich hat er eine 4,5-Zimmer-Wohnung für knapp 2500 Franken in einer Zürcher Gemeinde online ausgeschrieben. Die Parterrewohnung mit Garten wäre ideal für eine Familie. Insbesondere, da sich unter anderem eine Schule sowie eine Spielgruppe in der Nähe befinden. Das Problem: Im Inserat steht, dass kinderlose Paare oder Familien mit Kindern ab zwölf Jahren bevorzugt werden.

Gegenüber 20 Minuten sagt J., der selbst eine Wohnung in der betroffenen Liegenschaft bewohnt: «Kleine Kinder verursachen nun mal ziemlich viel Lärm. Das ist insbesondere für ältere Personen unangenehm. Momentan sind alle Mietparteien in dem Haus kinderlos und ich will, dass das so bleibt. Mir sind zufriedene Mieter sehr wichtig.» Auf sein Inserat habe er bereits negative Rückmeldungen erhalten: «Eine Frau hat sich telefonisch beschwert, dass das doch nicht geht und ich Familien mit jüngeren Kindern diskriminieren würde.»

Dafür hat er kein Verständnis: «Es ist meine Entscheidung, wem ich meine Wohnungen vermiete.» In der Liegenschaft seien beispielsweise auch keine Hunde erlaubt, weil sie bellten und Häufchen hinterliessen. Von Diskriminierung will J. nichts wissen: «Ich besitze auf demselben Grundstück auch ein Doppeleinfamilienhaus und habe dieses an zwei Familien mit vier kleinen Kindern und zwei Katzen vermietet.»

Wohnungsbesitzerin Karin (49) bevorzugt ebenfalls kinderlose Paare: «Ich habe immer wieder erlebt, dass Eltern ihren Kindern keinen Respekt und Wertschätzung gegenüber Mitmenschen und Gegenständen beibringen.» Das führe zu Sachbeschädigungen und Konfliktsituationen mit den anderen Mietparteien. «Damit will ich mich nicht beschäftigen müssen», sagt die 49-Jährige.

«Die idealen Mieter sind Vollzeiterwerbstätige»

Walter Angst vom Mieterinnen- und Mieterverband Zürich hält die Lärmproblematik teilweise für eine Ausrede: «Es gibt Vermieterinnen und Vermieter, die einfach keine Kinder mögen.» Es gebe aber auch Wohnungs- und Hausbesitzer, die aufgrund von übermässiger Abnutzung oder möglichen Sachschäden kinderlose Paare oder Familien mit älteren Kindern bevorzugten.

«Die idealen Mieterinnen und Mieter sind sowieso Vollzeiterwerbstätige, die den ganzen Tag nicht in der Wohnung sind und am Wochenende verreisen. Sie verursachen am wenigsten Gebrauchsspuren», sagt Angst. Auch wenn es mietrechtlich keine Regelung gebe, sei es moralisch bedenklich, ganze Gruppen auszuschliessen: «Es ist ohnehin schwierig, in gewissen Regionen passenden und bezahlbaren Wohnraum zu finden. Dass Vermieter am längeren Hebel sitzen und diese Situation ausnutzen, macht es nur noch schlimmer.»

Gemäss dem Hauseigentümerverband Schweiz HEV sind Vermieter grundsätzlich frei, an wen sie ihre Wohnung vermieten wollen. «Es ist nicht generell so, dass Familien mit kleinen Kindern nicht als Mieter erwünscht sind. Im Gegenteil, es gibt auch private Vermieter, die explizit Familienwohnungen vermieten», sagt die stellvertretende Direktorin Monika Sommer. Dies hänge von der individuellen Vermietungspraxis ab.

*Name der Redaktion bekannt

Hast du Verständnis für die Vermieter? Ja, ich würde auch kinderlose Paare oder Familien mit älteren Kindern bevorzugen. Nein, ich finde so eine Benachteiligung extrem unfair – egal, wie laut Kinder sein können. Es kommt auf den Einzelfall darauf an. Ich will nur die Antworten sehen.

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Fragen zu Miete oder Vermietung? Hier findest du Hilfe: Mietrecht.ch, Schlichtungsstellen nac h Region Rechtsauskunftsstellen na ch Region Mieterinnen- und Mieterverband, Tel. 090 0 900800 (kostenpflichtig) Casafair, Hauseigentümerverband HEV Schweiz, Hauseigentümerverband