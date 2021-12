Trend im Corona-Jahr – Kleine Mengen Psycho-Drogen, um die Pandemie zu überstehen

F ast die Hälfte der Befragten einer Studie aus Grossbritannien gab an, dass sie dank der kleinen Mengen von halluzinogen Drogen ihre verschriebene Psychopharmaka reduzieren oder gar absetzen konnte.

Angst, Stress und Depressionen - die psychischen Leiden haben während der Corona-Pandemie stark zugenommen. Eine Studie aus Grossbritannien aus dem Jahr 2021 zeigt nun, dass viele Menschen in den letzten zwölf Monaten begonnen haben, winzige Dosen von Halluzinogenen wie etwa LSD und Zauberpilze zu konsumieren, um ihr psychisches Wohlbefinden zu verbessern.

Die Untersuchung wurde vom Londoner Psychiater und Suchtmediziner Adam Winstock geführt. Bei der Global Drug Survey wurden die Antworten zwischen Dezember 2020 und März 2021 von mehr als 32'000 Menschen aus über 20 Ländern ausge wertet. Dabei ging es um die Frage nach dem Konsum von Freizeitdrogen in Bezug zu den Auswirkungen der Covid-Beschränkungen.

Patienten mussten lange für Termine beim Psychiater warten

Adam Winstock ist überzeugt: « Die k leinen Dosierungen von Psychedelika ha ben sich in die Behandlung der psychischen Gesundheit verlagert» , wie er gegenüber «The Guardian» sagt. Denn fast die Hälfte der Befragten gab an, dass sie dank der kleinen Mengen von halluzinogen en Drogen ihre verschriebene Psychopharmaka reduzieren oder gar absetzen konnte .