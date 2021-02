Am Donnerstag landet der NASA-Rover «Perseverance» auf dem Mars. Mit an Bord sind insgesamt 16 Mini-Motoren des Sachsler Motorenherstellers Maxon.

Nach einer über sechsmonatigen Reise und mehr als 470 Millionen Kilometern landen die Sachsler Mini-Motoren von Maxon mit dem NASA-Rover «Perseverance» auf dem Mars. Insgesamt 16 Präzisionsmotoren des Obwaldner Herstellers sind bei der grossen Marsmission im Einsatz. Davon steuern sechs Antriebe die Rotorblätter des ersten Helikopters auf dem Mars und einem anderen Planeten als der Erde überhaupt. «Im Prinzip sind es die gleichen Motoren, die wir sonst verkaufen und die beispielsweise in einem Operationsroboter oder in einer mechanischen Prothese zum Einsatz kommen», sagt Stefan Roschi, Mediensprecher von Maxon. «Es ist ein Standardprodukt, das allerdings sehr stark modifiziert wurde», meint Roschi weiter.

Für die Herstellung der zehn Millimeter kleinen Motoren der Drohne seien andere und viel leichtere Materialien verwendet worden. «Jedes Gramm zählt. Je leichter, desto besser», sagt der Sprecher weiter. Auf dem Mars ist die Atmosphäre 99 Prozent dünner als auf der Erde. Das sei in etwa vergleichbar mit den Bedingungen, die hier auf der Erde in 30 Kilometern Höhe herrschen. Roschi erklärt: «Je dünner die Luft ist, umso schwieriger ist es, zu fliegen.» Genau darum müsse der Helikopter extrem leicht sein und die Propeller müssten extrem schnell drehen.

Maxon-Team fiebert bei Landung mit

Um die hundert Maxon-Mitarbeitende haben in enger Zusammenarbeit mit Spezialisten der NASA tausende Stunden an den Mini-Motoren gearbeitet und sie unzählige Male getestet. «Diese winzigen Antriebe müssen unglaublich harschen Bedingungen trotzen», so Roschi. «Vom Raketenstart mit starken Erschütterungen und Vibrationen, über kosmische Strahlungen im All und mehreren Schocks, also Schlägen, bei der Landung. Und auf dem Mars müssen die Mini-Motoren Sandstaub und Temperaturen bis zu minus 125 Grad aushalten können», so Roschi.