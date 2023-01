Studie der Uni Basel: Sterblichkeit in kleinen Spitälern steigt schneller

Je mehr freie Betten, desto tiefer ist das Sterblichkeitsrisiko in einem Spital. Steigt die Auslastung, steigt auch das Sterblichkeitsrisiko, aber nicht in allen Spitälern gleich stark.

Mit der Corona-Pandemie rückte die Bettenauslastung der Spitäler in der Schweiz so stark in den Fokus wie noch nie zuvor. Die Zahl der freien Betten wurde zu einer wichtigen Kennzahl, um Massnahmen zur Eindämmung des Krankheitsgeschehens abzuwägen. Eine Studie der Universität Basel (Originalstudie) zeigt nun, dass die Zahl der freien Betten allein kein verlässlicher Indikator ist. In vielen Spitälern steigt die Sterblichkeit teilweise schon deutlich an, bevor die Kapazitätsgrenze erreicht ist.