Long Island (USA) : «Kleine Teufelin» lockte Jugendliche in tödlichen Gang-Angriff mit Macheten

Eine heute 21 Jahre alte Frau aus Long Island im US-Bundesstaat New York ist für eine Tat im Jahr 2017 der Beihilfe zum Mord schuldig gesprochen worden. Sie hatte eine Gruppe junger Männer in einen Park gelockt, wo sie von Mitgliedern der Gang MS-13 brutal getötet wurden.

Eine heute 22 Jahre alte Frau aus dem US-Bundesstaat New York ist am Montag der Beihilfe zum Mord und weiterer Taten für schuldig befunden worden.

Auf dem «mug shot», dem offiziellen Verhaftungsfoto der Polizei, zeigt Leniz Escobar ein freches Grinsen. Von Reue über ihre Handlungen, die vier jungen Männer das Leben kosteten, keine Spur. Nun wurde die heute 22-jährige Escobar – die als «La Diablita» («kleine Teufelin») bekannt war – von einem Gericht des Mordes und der Beteiligung an organisierter Kriminalität verurteilt. Für die Beratungen vor dem Schuldspruch brauchten die Geschworenen am Montag gerade mal 16 Minuten, wie die «New York Post» berichtet. Ihr droht nun eine lebenslange Gefängnisstrafe. Escobar nahm das Urteil ohne äussere Regung zur Kenntnis.

Auf Social Media mit MS-13-Gesten posiert

Dies hatte «La Diablita» als Verhöhnung der wahren Gangmitglieder empfunden und ihren Freund, ein ranghohes Mitglied der Mara, informiert. Die Gang beschloss in der Folge, die – in den Worten des Staatsanwaltes – «High-School-Kids, die nur taff wirken wollten», für ihre Respektlosigkeit mit dem Tod zu bestrafen.

Am 11. April 2017 schritten sie zur Tat und töteten die jungen Männer auf bestialische Weise. Dafür hatte sie Escobar zuvor in das Waldstück gelockt. Die Ermittler, die die Leichen fanden, berichteten von einem schrecklichen Blutbad. «Es war unvorstellbar», so Detective Jeffrey Bottari. «Es war bei weitem einer der schrecklichsten Tatorte, die ich je gesehen habe. Das werde ich nie vergessen können».

Von Gangmitgliedern schwer belastet

Ihr Verteidiger hatte vor Gericht noch argumentiert, sie habe nicht gewusst, dass die Männer getötet würden, doch die Geschworenen schenkten dem keinen Glauben. Auch die Aussagen ihres ehemaligen Freundes und anderer Gang-Mitglieder, die in separaten Verfahren vor Gericht standen oder stehen, belasteten «La Diablita» schwer. So soll sie sich sogar das Blut eines Opfers, das nach ihr griff, von den Fingern geleckt haben. Dass sie laut ihrem Cousin eine «schwere Jugend» ohne Eltern gehabt hatte, fiel angesichts ihrer Kaltblütigkeit nicht ins Gewicht. Sie habe eine «komplette Missachtung für menschliches Leben» an den Tag gelegt, so ein Ermittler des Suffolk County Police Department.