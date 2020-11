Mitte Oktober 2018 wurde eine 74-jährige Mazedonierin tot in einer Wohnung in Frauenfeld aufgefunden.

Im Oktober 2018 wurde am Flughafen Zürich der damals 19-jährige E. A. * verhaftet. Im Rucksack hatte er den Kopf seiner Grossmutter dabei. Diesen hatte er der 74-jährigen Mazedonierin vom Körper abgetrennt. Am Mittwoch steht der Enkel deswegen vor Gericht.

Wie aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft zu entnehmen ist, griff der Enkel am 16. Oktober am späteren Nachmittag die am Boden betende Grossmutter unvermittelt von hinten an, umfasste ihren Hals und strangulierte sie mit beiden Händen, bis sie bewusstlos wurde. Danach holte der Enkel in der Küche ein Rüstmesser und kehrte zur bewusstlosen Grossmutter zurück, kniete zu ihr nieder und stach mit dem Messer in den linken Brustkorb der Frau. Durch die Folge dieses Stiches verstarb die damals 74-Jährige.