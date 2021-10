Bei PSG-Sieg gegen Leipzig - Fan will seine eigene Mutter für ein Messi-Trikot eintauschen

Ein Trikot von Lionel Messi wollen viele Fans ergattern. Doch einfach ist es nicht, ein Original-Trikot des argentinischen Stürmers zu erhalten. Deswegen hatte sich ein junger PSG-Anhänger eine neue Idee ausgeheckt. Der kleine Fussballfan hielt am Dienstagabend ein Plakat mit einem aussergewöhnlichen Tausch-Vorschlag in die Höhe: «Leo gib mir dein Shirt, ich gebe dir meine Mutter».



Was wohl die betroffene Mutter vom Trikot-Deal hielt? Auf einem Foto sieht es zumindest so aus, als wäre diese in den nicht ganz ernstgemeinten Vorschlag eingeweiht gewesen. In der Zwischenzeit gewann das Starensemble aus Paris den hitzigen Kampf gegen RB Leipzig mit 3:2.