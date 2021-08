Kanton Waadt : Kleiner Hund tritt aus dem Grab heraus als Kläger vor Schweizer Gericht auf

Premiere in der Schweizer Justiz: Erstmals legt ein Hund als Kläger gegen einen Entscheid der Behörden Rekurs ein. Allerdings wurde der Pomeraner Lokum bereits eingeschläfert.

Erstmals in der Schweiz will ein Anwalt einen Hund als klageberechtigtes Individuum anerkennen lassen.

Lokum starb am Mittwoch: Der kleine Pomeraner, den seine Besitzerin aus der Türkei mitgebracht hatte, war laut 20 Minuten vermutlich vom Parvo-Virus infiziert und erlag den Folgen der Krankheit. Allerdings hätte er gemäss den Behörden sowieso sterben müssen: Das Veterinäramt des Kantons Waadt hatte das Hündchen mit einer Anordnung zum Einschläfern belegt, weil der Verdacht auf eine Tollwutinfektion bestand. Falls der Hund nicht bis am 23. August in die Türkei zurückgebracht werde, werde er am Tag darauf eingeschläfert.