Kleiner Penis, schnelles Auto – das Klischee stimmt offenbar

Die mussten per Mausklick angeben, wie sehr sie ein zuvor auf dem Bildschirm gezeigtes Produkt begehren. Dies war der eigentliche Kern des Experiments, was die Teilnehmer aber nicht wussten. Sie agierten in dem Glauben, es ginge um ihr Erinnerungsvermögen.

«Ja, bitte kläre mich auf, schreib mir an smalldickenergy@getalife.com.» So reagierte Klimaaktivistin Greta Thunberg Ende Dezember 2022 auf einen Prahltweet des frauenfeindlichen Influencers Andrew Tate . Der hatte sie zuvor aufgefordert, ihm doch bitte ihre E-Mail-Adresse zu schicken, «damit ich dir eine vollständige Liste meiner Autosammlung und der enormen Emissionen schicken kann».

Gezielte Manipulation

Um herauszufinden, ob das Klischee stimmt, rekrutierte das Team um Daniel C. Richardson von der London's Global University 200 Männer zwischen 18 und 74 Jahren. Diesen gaukelten die Forscher vor, Ziel der Studie sei es herauszufinden, «wie gut sich Menschen beim Einkaufen an Fakten erinnern», heisst es in der Zusammenfassung der Arbeit. Die Probanden mussten zwölf Testrunden absolvieren. In jeder Runde wurden ihnen auf einem Bildschirm vermeintliche Fakten präsentiert. Dann folgte jeweils das Bild eines Luxus- oder Alltagsprodukts.