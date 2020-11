Karin Gruber-Ruffiner war am letzten Freitag mit ihrem kleinen Vierbeiner Struppi auf dem öffentlichen Wanderweg bei Ergisch VS unterwegs. Dieser, so Gruber-Ruffiner, sei nicht mit Hinweistafeln beschildert gewesen, die auf die Anwesenheit von Herdenschutzhunden hingedeutet hätten. Die Schafe, für welche die Hunde eigentlich zuständig gewesen wären, hätten sich zu jenem Zeitpunkt mehrere Hundert Meter vom Wanderweg entfernt aufgehalten.