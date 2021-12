Frédéric Sinistra : «Kleiner Virus» – Kickbox-Star leugnete Corona bis zum letzten Atemzug

Der belgische Kickbox-Champion Frédéric Sinistra ist Mitte Dezember an den Folgen seiner Corona-Erkrankung verstorben (†41). Ein einsamer Kämpfer hat seinen letzten Kampf verloren.

Radikaler Corona-Gegner

Der Abgang aus dem Spital im belgischen Lüttich war die letzte Zuspitzung der radikalen Haltung des «Undertakers» gegenüber Corona. Den kleinen Virus könne er selbst behandeln, so Sinistra. Gemäss belgischen Medienberichten hätte er die Worte Covid und Corona gar nicht erst ausgesprochen. In etlichen Videos richtete sich der als stärkster Mann Belgiens bekannte Sinistra an seine Anhängerinnen und Anhänger und kritisierte die Corona-Massnahmen der belgischen Regierung.



Es geht um Vorwürfe der Doppelmoral, Tipps zu einer besseren logistischen Umsetzung und den Schutz der Kampfsport-Anlässe. Das letzte Video wurde am 24. November auf Facebook veröffentlicht: Hör- und sichtbar ausser Atem auf einem Laufband setzte Sinistra zur Wutrede an. Mehr als zehn Minuten zog er über die jüngsten Corona-Verschärfungen in Belgien her. Er schrieb dazu: «Ich habe keine Zeit für Faulenzer.»