Unsanfte Landung in Schrebergarten : Kleinflieger durchbricht Zäune und wird von Komposthaufen gestoppt

In den vergangenen Tagen kam es gleich zu zwei spektakulären Notlandungen in Deutschland. Die beiden Piloten zogen sich keine, respektive nur leichte, Verletzungen zu.

Ein Segelflieger in Norddeutschland (Symbolbild) musste am Pfingstmontag zu einer Notlandung ansetzen und wurde schlussendlich erst von einer Komposttonne gestoppt.

In der Nähe der norddeutschen Stadt Wolfsburg konnte sich am Montag ein Segelflieger mit viel Geschick aus einer brenzligen Situation retten.

Einem Segelflieger ist eine Notlandung in einer Kleingartenanlage in Helmstedt in Niedersachsen geglückt. Nach Angaben der Wolfsburger Polizei wollte der 75-jährige am Pfingstmontag auf einem Flugplatz landen, war aber laut Zeugen bereits zu tief. Beim Anflug über den benachbarten Kleingartenverein setzte er daher in drei nebeneinanderliegenden Parzellen auf. Es kam zu Sachschäden, der Mann blieb unverletzt.