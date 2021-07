Hospental UR - Kleinflugzeug im Gotthardgebiet abgestürzt – Pilot (60) tot

Es konnte erst in der Nacht auf Montag auf 2700 Metern über Meer gefunden werden. Der Pilot wurde tot aufgefunden.

In Hospental stürzte am Sonntagnachmittag ein Flugzeug ab.

Es konnte erst am Montag um drei Uhr in einer Höhe von 2700 Metern über Meer gefunden werden.

Am Sonntagnachmittag um 16.30 Uhr wurde die Kantonspolizei Uri darüber informiert, dass ein deutsches Kleinflugzeug im Gotthardgebiet abgestürzt sein könnte. Zeitgleich sei die Rega aufgeboten worden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.

Die Kantonspolizei leitete umgehend eine kantonsübergreifende Such-, Rettungs- und Bergungsaktion ein. Erst in der Nacht auf Montag konnte das Flugzeug dank des mittlerweile «aufklarenden Wetters» aufgefunden werden. Es stürzte in unwegsamen Gelände auf rund 2700 Metern über Meer ab. Als die Rettungskräfte vor Ort eintrafen, konnten sie nur noch den Tod des Piloten feststellen.