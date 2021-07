Grossaufgebot vor Ort : Kleinflugzeug in Subingen abgestürzt

In Subingen SO sind Polizei und Rega derzeit mit einem Grossaufgebot vor Ort. In der Nähe des Wohngebiets ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Zwei Insassen waren an Bord.

1 / 2 Bei Subingen ist ein Flugzeug abgestürzt. 20min-News-Scout Polizei und Rega sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. 20min-News-Scout

In Subingen SO ist am Dienstagabend ein Kleinflugzeug abgestürzt. Polizei, Krankenwagen und Rega sind mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Kantonspolizei Solothurn bestätigt den Absturz. «Betroffen ist eine Doppeldecker-Maschine, die auf einer Wiese abgestürzt ist, in der Nähe des Wohngebiets», sagt die Sprecherin der Kapo zu 20 Minuten. Im Flugzeug hätten sich zwei Personen befunden, so die Mediensprecherin. «Eine Person wurde unterdessen geborgen und mit der Rega ins Spital geflogen. Der zweite Insasse befindet sich immer noch im Wrack».

Eine Leserin, die zum Unfallzeitpunkt auf dem Balkon war, hat den Unfall mitbekommen: «Es passierte zirka um 20.30 Uhr. Der Motor hat plötzlich abgestellt und die rote Maschine ist in Kreisbewegungen abgestürzt, kopfvoran», sagt sie zu 20 Minuten. «Es sieht nicht schön aus.»

Update folgt…

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!