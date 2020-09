Belledonne-Gebirge : Kleinflugzeug mit Touristen in Frankreich abgestürzt – wohl 3 Tote

In den französischen Alpen kam es am Samstagmittag zu einem tragischen Flugzeugunglück. Nach ersten Erkenntnissen soll die Maschine an einer Felswand zerschellt sein.

1 / 3 Beim Pas de la Coche in der ostfranzösischen Region Isère ist am 12. September ein Kleinflugzeug abgestürzt. Facebook Nach Angaben eines Mitarbeiters des Rettungsdienstes sei das Flugzeug an einem Berg zerschellt. Die Maschine habe daraufhin Feuer gefangen. Facebook Im Flieger reisten Touristen. Beim Unglück sollen drei Menschen ums Leben gekommen sein. Facebook

Ein Kleinflugzeug mit Touristen an Bord ist über dem Belledonne-Gebirge im Osten Frankreichs abgestürzt. Die Lokalzeitung «Le Dauphiné Libéré» schrieb, ihren Informationen zufolge seien drei Menschen ums Leben gekommen. Ein Sprecher der französischen Bergrettung CRS bestätigte gegenüber dem Sender France 3, dass dass das Flugzeug an einem Berg zerschellt sei. Die Maschine habe daraufhin Feuer gefangen.

Nach Angaben eines Feuerwehrmannes stürzte die Maschine um etwa 10.28 Uhr ab, wie Europe 1 weiter berichtete. Die Ursache war zunächst nicht klar. Auch war nicht bekannt, wie viele Menschen sich an Bord der Maschine befunden hatten.

Das Belledonne-Massiv ist ein Ausläufer der französischen Alpen, als grössere Stadt liegt Grenoble in der Nähe.