Conthey VS - Unbekannter Pilot stirbt bei Absturz von Kleinflugzeug in steilem Gelände

Bei Conthey VS verunglückte am Donnerstag ein Mann tödlich mit seinem Motorsegler.

Am Donnerstag starb im Kanton Wallis ein Mann bei einem Flugzeugabsturz. Dies teilt die Kantonspolizei am Freitagmorgen mit. Der Unfall hat sich demnach gegen 16.10 Uhr ereignet, der Motorsegler stürzte aus noch nicht bekannten Gründen in steilem Geländer oberhalb von Conthey in der Gegend der Alpe Flore ab.