Acht Tote : Kleinflugzeug stürzt in Mailand in Bürogebäude

Gemäss ersten Erkenntnisse starben alle Insassen, darunter auch ein Kind. Im Gebäude befanden sich keine Personen. Wie es zum Absturz kommen konnte, ist noch unklar.

Ein Kleinflugzeug stürzt in Milano ab: Ein Augenzeugenvideo zeigt das brennende Bürogebäude.

Die Maschine war kurz nach dem Start am Mailänder Flughafen Linate in ein leerstehendes Bürogebäude gestürzt.

In Mailand ist ein Kleinflugzeug abgestürzt.

Ein Leichtflugzeug ist in Mailand kurz nach dem Start abgestürzt und in ein leerstehendes Bürogebäude gestürzt. Bei dem Unfall am Sonntag kamen nach ersten Erkenntnissen der Pilot und alle sämtliche Passagiere ums Leben. Die italienische Zeitung «Corriere della Sera» spricht von acht Verstorbenen. Darunter befände sich auch ein Kind. Der Pilot soll die rumänische, die Passagiere die französische Staatsbürgerschaft gehabt haben. Zum Absturz im Quartier San Donato soll es kurz nach 13 Uhr gekommen sein.