Notladung auf acker : Kleinflugzeug verunfallt – Pilot verletzt

Am Freitag ist unweit des Flughafens Grenchen ein Kleinflugzeug verunfallt. Der Pilot musste auf einem Acker notlanden und hat sich dabei leicht verletzt.

Ein Leser-Reporter berichtete am Freitag von einem Flugzeug, dass beim Flughafen in Grenchen am Vormittag abgestürzt sei. «Nach Rücksprache mit den Polizisten vor Ort kann ich mitteilen, dass es sich definitiv um eine Notlandung und nicht um einen Flugzeugabsturz handelt», sagt Kapo Sprecherin Astrid Bucher. «Der Pilot hatte unmittelbar nach dem Start festgestellt, dass etwas am Flugzeug nicht stimmt. Er entschloss sich für eine Notlandung umzudrehen. Dabei geriet das Flugzeug in einen Acker.» Der Pilot verletzte sich durch den Vorfall leicht und musste durch den Rettungsdienst vor Ort betreut werden. Der Unfallhergang wird derzeit untersucht.