Kleinhüningen BS: Ein Quartier lässt hunderte Jugendliche im Stich

Das Jugendzentrum «Chillout» in Basel steht nach zwei Umzügen in drei Jahren wieder vor dem Nichts. Dies, obwohl der Andrang auf den Treffpunkt gross ist.

1 / 2 Nach zwei Umzügen in drei Jahren steht das Jugendzentrum «Chillout» bald wieder ohne Zuhause da. Jugendzentrum Chillout Kleinhüningen «Wir können nie etwas Schönes aufbauen», bedauert Claudia Gunzenhauser, Leiterin des Jugendzentrums, die Situation. Jugendzentrum Chillout Kleinhüningen

Darum gehts Das Jugendzentrum «Chillout» im Basler Quartier Kleinhüningen steht schon bald ohne Zuhause da.

An Andrang mangelt es nicht, der Treffpunkt ist sehr gut besucht.

Die Suche nach neuen Räumlichkeiten gestaltet sich schwer.

«Es ist schwierig, etwas aufzubauen, wenn man immer in einem Provisorium weilt», bedauert Claudia Gunzenhauser, Leiterin des Jugendzentrums «Chillout» im Basler Quartier Kleinhüningen, die Situation des Jugendtreffs. Vor erst gut drei Jahren wurde das Zentrum eröffnet, zur Ruhe gekommen sind die Mitarbeitenden seither aber nicht. Zweimal musste das neuste Jugendzentrum der Stadt Basel seit seiner Eröffnung bereits umziehen und an einem neuen Ort seine Zelte aufschlagen. Auch in den aktuellen Räumlichkeiten kann das Jugendzentrum nicht bleiben. Ende Mai 2024 werden auch hier die Tore geschlossen, da dieses Haus abgerissen wird.

Das Hin und Her schade dem Zweck des Zentrums sehr. «Wir können in solch einem Zustand nicht richtig ankommen», so Gunzenhauser. 14 Jahre lang gab es im Quartier Klybeck/Kleinhüningen gar kein Zentrum, wo sich Kinder treffen können und gleichzeitig auch niederschwellige Beratungen angeboten werden. Das «Chillout» ist bei den Jugendlichen sehr beliebt, über 3500 Jugendliche wurden seit seiner Eröffnung allein bis Ende 2022 registriert. «Die offene Jugendarbeit stellt ein sehr wichtiges Angebot im Quartier dar. Wir können oft Themen die Jugendliche beschäftigen auffangen, welche in der Schule kaum oder nur wenig Platz haben», erklärt Claudia Gunzenhauser.

Bekannt ist das Jugendzentrum Chillout bei Jugendlichen in der ganzen Stadt auch aufgrund seiner Präsenz in den sozialen Medien. Mit seinen Angeboten auf verschiedenen Plattformen erreicht es Tausende junge Menschen in Basel und bietet ihnen und ihren wichtigsten Themen eine Bühne. Bei den Jugendlichen stösst die ständige Ungewissheit auf eine gewisse Empörung. Die ständigen Umzüge machen es den Mitarbeitenden nicht einfach, eine geborgene Atmosphäre zu schaffen.

Nachbarn wollen keine lauten Jugendlichen

«Unser Team sucht aktiv nach einem neuen Zuhause für das Jungzentrum», so Gunzenhauser. Natürlich verstehe man auch, dass nicht alle einen Jungentreff in der Nachbarschaft wolle, die Jugendlichen könnten manchmal auch etwas lauter werden. Das Leitungsteam wird auch vom Erziehungsdepartement der Stadt Basel unterstützt, nichtsdestotrotz gestaltet sich die Suche in einem so dicht besiedelten Quartier äusserst schwierig.

Bei der Suche ist das Jugendzentrum deshalb auf Hilfe aller Art angewiesen. Wie es im Frühjahr 2024 mit dem Zentrum weitergeht, kann Claudia Gunzenhauser bislang nicht abschätzen. Auf der Strasse stehen wollen sie und ihr Team aber auf keinen Fall. Diese Erfahrung mussten sie bereits 2021 machen, als das Jugendzentrum während drei Monaten ohne Zuhause blieb. Glücklicherweise wurde ihnen damals von den guten Netzwerkpartnern im Quartier Unterstützung angeboten.

Der immer grössere Andrang von Jugendlichen im Jugendzentrum und auch die Konstanten Besuche zeigen, wie wichtig der Treffpunkt für die Jugendlichen ist. Dem Team Chillout liegt es am Herzen, dass die Jugendlichen diesen wichtigen Ort im Quartier für sich behalten können, der ihnen viele Möglichkeiten für ihre Entwicklung bieten soll.