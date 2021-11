Oakland : Kleinkind wird in Auto von Blindgänger getroffen und stirbt

Ein Kleinkind ist das jüngste Opfer von Schiessereien von rivalisierenden Banden auf Autobahnen in der San Francisco Bay Area geworden. Im Wagen sassen drei Erwachsene und zwei weitere Kinder.

Der Schuss fiel auf der Interstate 880 bei Oakland am Samstagnachmittag. Die Autobahnpolizei vermutet, dass der Wagen mit dem Jungen, der im Dezember zwei Jahre alt geworden wäre, ins Kreuzfeuer von Personen in zwei Autos geraten sei, die sich beschossen hatten. Sie rief am Montag Zeugen auf, sich zu melden. Im Oktober war ein Dreijähriger im Auto seines Vaters auf der Interstate 580 in Oakland von einem Schuss im Fuss getroffen worden. Der Wagen wurde von mehreren Geschossen getroffen, teilte die Polizei mit.