Kleinkind wurde in Wil SG durch Schacht gesaugt – Verantwortlicher steht vor Gericht

Ende August des letzten Jahres ereignete sich in Wil beim Reitplatz Weierwiese ein Unfall. Ein vierjähriger Junge erlitt eine schwere Hirnschädigung, als er vor den Augen seiner Mutter in einen Schacht gesogen wurde, dessen Gitter zuvor entfernt wurde.

Weil es damals stark regnete, war die Weierwiese in Wil SG an jenem Tag überflutet. Ein heute 57-jähriger Mann war am Nachmittag zur Weierwiese gegangen und überprüfte, ob der Überlaufschacht verstopft ist. Er fühlte mit der Hand nach dem komplett unter Wasser stehenden Schacht und stellte fest, dass das Gitter mit Laub und Gras bedeckt war. Deswegen entfernte er das Schachtgitter und legte es auf die Wiese.

Wasserstrudel war erkennbar

Hohe Geldstrafe gefordert

Die Staatsanwaltschaft forderte in einem Strafbefehl eine auf zwei Jahre bedingte Geldstrafe in der Höhe von 180 Tagessätzen zu 250 Franken, was 45’000 Franken entspricht sowie eine Busse von 3000 Franken. Der Beschuldigte hat gegen den Strafbefehl Einspruch erhoben, weshalb es am Mittwoch vor dem Kreisgericht Wil zur Hauptverhandlung kommt.