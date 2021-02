Glaw et al./Scientific Reports/CC-by-sa 4.0

Wie viele Chamäleons ist auch die Art Brookesia nana in Madagaskar anzutreffen.

Vor allem die Männchen der Art Brookesia nana sind winzig – zumindest was die Körpergrösse anbelangt.

Forschende haben in Madagaskar vor der afrikanischen Südostküste die kleinste bekannte Reptilienart entdeckt.

In Madagaskar hat ein deutsch-madagassisches Forscherteam eine neue, winzig kleine Chamäleonart gefunden. Die zwei beschriebenen Vertreter der Brookesia nana genannten Art sind so klein, dass sie auf einer Fingerspitze Platz haben. Vor allem die Männchen liefen Gefahr, übersehen zu werden, so Erstautor Frank Glaw von der Zoologischen Staatssammlung München und seine Kollegen und Kolleginnen im Fachjournal «Scientific Reports».