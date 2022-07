Innertkirchen BE : Kletterer stürzt mehrere Hundert Meter in die Tiefe – tot

Am Samstagnachmittag ist in Gadmen ein Kletterer eine Felswand hinuntergestürzt. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

In Gadmen (Gemeinde Innertkirchen) kam es am Samstag zu einem tödlichen Bergunfall.

Der Kantonspolizei Bern wurde am Samstagnachmittag ein Bergunfall in Gadmen (Gemeinde Innertkirchen) gemeldet. Gemäss aktuellen Erkenntnissen waren zwei Personen in einer Seilschaft dabei, sich unterhalb des Mären abzuseilen, als einer der Kletterer aus noch zu klärenden Gründen über eine Felswand mehrere Hundert Meter in die Tiefe stürzte.