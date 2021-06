Zürcher Wahlen 2022 - Klima-Aktivist Dominik Waser will in den Stadtrat

Die Grünen der Stadt Zürich möchten im Stadtrat einen dritten Sitz erobern. Wie die Parteileitung in einer Mitteilung schreibt, soll neben Daniel Leupi und Karin Rykart neu Klima-Aktivist Dominik Waser ins Rennen steigen. «Es ist Zeit für einen Perspektivenwechsel», sagte der 23-Jährige an einer Medienkonferenz am Montag. Die Mitgliederversammlung muss diesem Vorgehen noch zustimmen.

Wie es heisst, sei Waser bereit, Verantwortung für die Stadt Zürich zu übernehmen und die Anliegen der künftigen Generationen nah an der Basis und glaubwürdig im Stadtrat zu vertreten. «Die jungen Menschen haben in den letzten 2,5 Jahren einen Perspektivenwechsel ange­stos­sen und dabei gezeigt, dass Veränderung in kurzer Zeit möglich ist. Sie haben begonnen, Verantwortung für unsere gemeinsame Zukunft zu übernehmen», so Waser an der Medienkonferenz.