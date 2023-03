Florenz: Klimaaktivisten beschmieren Palazzo Vecchio

Am Freitagmorgen beschmierten Klimaaktivisten vom italienischen Ableger der Letzten Generation das historische Bauwerk Palazzo Vecchio in Florenz.

Klimaaktivisten haben die Fassade des berühmten Palazzo Vecchio in Florenz mit Farbe beschmiert. Die Aktion in der mittelitalienischen Stadt am Freitagmorgen dauerte nach Darstellung der verantwortlichen Gruppe Ultima Generazione (Letzte Generation) nur wenige Minuten. Zwei ihrer Mitglieder sprühten demnach orangene und abwaschbare Farbe mithilfe von Feuerlöschern an die Eingangsfassade des mittelalterlichen Bauwerks.