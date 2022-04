Genf : Klima-Aktivisten kleben sich an Fahrbahn und sorgen für Verkehrschaos

In Genf kommt es am Donnerstag zu einer weiteren Störaktion der Aktivisten und Aktivistinnen von Renovate Switzerland. Bereits am Montag hatte die gleiche Gruppierung einen Autobahnzubringer in Lausanne blockiert.

Nachdem sie am Montag den Autobahnverkehr an der Einfahrt nach Lausanne blockiert hatten, klebten sich am Donnerstagmorgen Sympathisantinnen und Sympathisanten von Renovate Switzerland auf der Fahrbahn der Mont-Blanc-Brücke in Genf und störten so den Strassenverkehr in der Stosszeit.



Derzeit finden weitere Aktionen des «zivilen Widerstands» in Deutschland, Italien und Kanada sowie Frankreich statt. Auf einer Pressekonferenz am Dienstag, dem 12. April, kündigte das neue globale Netzwerk für zivilen Widerstand, A22, an, dass sie so weit wie nötig gehen und gewaltfreie Störungen einsetzen würden, «um die Regierungen zu zwingen, den grössten Verrat an der Jugend und den kommenden Generationen zu beenden», wie Renovate Switzerland in einer Medienmitteilung schreibt. In der Schweiz fordern die Aktivistinnen und Aktivisten den Bundesrat auf, einen Plan zur Renovierung von einer Million Häusern bis 2040 zu erstellen.