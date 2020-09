Tennis in CS-Filiale gespielt : Klima-Aktivisten werden nun doch verurteilt

Die Klima-Aktivisten, die sich im November unerlaubterweise Zugang zu einer Filiale der Credit Suisse verschafft hatten, sind vor dem Waadtländer Kantonsgericht schuldig gesprochen worden. In erster Instanz waren sie noch freigesprochen worden.

In zweiter Instanz wurden sie verurteilt, weil sie in einer Filiale der Credit Suisse Tennis gespielt hatten. Im Bild: Die Anwältin der Aktivisten Irene Wettstein.

Das Waadtländer Kantonsgericht hat den Freispruch für zwölf Klimaaktivisten am Donnerstag widerrufen. In zweiter Instanz wurden sie verurteilt, weil sie in einer Filiale der Credit Suisse Tennis gespielt hatten.

Die zwölf Jugendlichen, mehrheitlich Studenten, standen vor Gericht, weil sie im November 2018 illegal Räumlichkeiten der Credit Suisse in Lausanne besetzt haben sollen. Als Tennisspieler verkleidet, hatten sie die Grossbank angeprangert, sich in ihren Kampagnen des positiven Ansehens von Roger Federer zu bedienen und gleichzeitig eine umweltschädliche Investitionspolitik verfolgen.

Das am 13. Januar gefällte Urteil fand ein überwältigendes Echo: Es war das erste in der Schweiz und eines der wenigen in der Welt, das einen Notstand in Bezug auf die Klimaerwärmung anerkannte.